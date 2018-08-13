Боевой корабль ВМС США зашел в Черное море

Ранее эскадренный миноносец четвертого поколения "Карни" заходил в Черное море в январе этого года.

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Эсминец ВМС США "Карни", оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, вошел в воскресенье в Черное море, сообщает РИА Новости со ссылкой на Шестой флот ВМС США.

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"Арли Берк, ракетный эскадренный миноносец "Карни" (USS Carney DDG-64), вошел в Черное море 12 августа для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе", — говорится в сообщении.

Командующий "Карни" Тайсон Юнг отметил, что прибытие "Карни" в Черное море демонстрирует неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе, и поможет улучшить взаимодействие со странами-партнерами.

Эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк" являются самым крупносерийным типом надводного боевого корабля с полным водоизмещением более пяти тысяч тонн. Благодаря боевым возможностям системы противоракетной обороны "Иджис" (Aegis) они способны выполнять задачи по предназначению в условиях высокой степени угрозы со стороны противника с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны. Экипаж эсминцев типа "Арли Берк" составляет более 330 человек.