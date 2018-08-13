13:16 13 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.91
  • EUR76.68
Поиск
Эсминец ВМС США Портер. Архивное фото

Боевой корабль ВМС США зашел в Черное море

Flickr / Official U.S. Navy Page
Новости
Получить короткую ссылку
623504

Ранее эскадренный миноносец четвертого поколения "Карни" заходил в Черное море в январе этого года.

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Эсминец ВМС США "Карни", оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, вошел в воскресенье в Черное море, сообщает РИА Новости со ссылкой на Шестой флот ВМС США.

Летно-тактические учения вертолетного полка в Приморском крае
© Sputnik . Виталий Аньков
"Аллигаторы" в Абхазии "уничтожили" катера противника

"Арли Берк, ракетный эскадренный миноносец "Карни" (USS Carney DDG-64), вошел в Черное море 12 августа для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе", — говорится в сообщении.

Командующий "Карни" Тайсон Юнг отметил, что прибытие "Карни" в Черное море демонстрирует неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе, и поможет улучшить взаимодействие со странами-партнерами.

Эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк" являются самым крупносерийным типом надводного боевого корабля с полным водоизмещением более пяти тысяч тонн. Благодаря боевым возможностям системы противоракетной обороны "Иджис" (Aegis) они способны выполнять задачи по предназначению в условиях высокой степени угрозы со стороны противника с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны. Экипаж эсминцев типа "Арли Берк" составляет более 330 человек.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рамаз Кокаев
    Прощай, оружие!

    Участник боев в Южной Осетии в августе 2008 года рассказал о том, как начиналась война и какой след она оставила в его жизни.

  • Актер Сергей Чирков
    "Вампир" российского кино

    Во время поездки в Баку российский актер Сергей Чирков рассказал о чувстве, что он здесь родился, служил в армии и вернулся, чтобы веселиться на фестивале "Жара".

  • Армянские и итальянские спелеологи в Сюнике
    Чудо в горах

    Итальянских спелеологов ошеломили находки в трех обнаруженных пещерах в Армении – подробности в материале Sputnik.

  • Младенец в больнице, архивное фото
    Где же ты, брат?

    Казахстанец разыскивает брата-близнеца, которого, по его мнению, в младенчестве могли продать из роддома в Семее.

  • На юге Кыргызстана сель накрыл автомобиль с людьми. Видео
    Смыло потоком

    На юге Кыргызстана сель размыл дорогу и накрыл внедорожник - в автомобиле находились граждане Таджикистана.

  • Белорусские рубли
    Благодарный труд

    Вакансий в Беларуси почти 78 тысяч, однако зарплату больше 500 долларов обещают лишь четыре тысячи из них. Где платят больше всего, рассказывает Sputnik.

  • Мечеть Куббат-Ас-Сахра (Купол Скалы) на храмовой горе в Иерусалиме
    Слабоумие и отвага

    Латвийский турист, задержанный в Иерусалиме за взлом автомобилей, поразил даже видавших виды местных полицейских.

  • Кинофестиваль Кинотавр. День четвертый
    Назад к корням

    Новость о том, что Роман Абрамович тайно посетил Литву, сообщили все местные СМИ. Что делал российский олигарх на родине предков?

  • Коридор общежития, архивное фото
    Наживались на детях

    Еще один "подпольный" летний лагерь отдыха закрыт в Кишиневе: вместо воспитателей за детьми следили два юнца без всяких документов.

  • Вертолет Ми-8 в горах, архивное фото
    Не так сели

    При транспортировке альпинистов, совершивших восхождение на пик Исмоила Сомони в Таджикистане, вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку.

  • Главное здание Московского государственного университета
    Новый уровень

    Группа преподавателей Ташкентского государственного экономического университета отправилась Москву для повышения квалификации.

  • Марш рассерженных родителей в Риге в знак протеста против реформы в русских школах
    "Система запугивания"

    В "Русской школе Эстонии" обеспокоены политическими преследованиями в Латвии: "Мы можем говорить уже о терроре с целью устранения инакомыслящих".

  • Рамаз Кокаев
    Прощай, оружие!

    Участник боев в Южной Осетии в августе 2008 года рассказал о том, как начиналась война и какой след она оставила в его жизни.

  • Актер Сергей Чирков
    "Вампир" российского кино

    Во время поездки в Баку российский актер Сергей Чирков рассказал о чувстве, что он здесь родился, служил в армии и вернулся, чтобы веселиться на фестивале "Жара".

  • Армянские и итальянские спелеологи в Сюнике
    Чудо в горах

    Итальянских спелеологов ошеломили находки в трех обнаруженных пещерах в Армении – подробности в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Военная операция в Кодорском ущелье
День Кодора: возвращение в Абхазию
Колыбельная для собаки
Девочка убаюкала свою собаку и прославилась в сети
Стресс
Десять самых стрессовых профессий

Соцсети

Sputnikabkhazia