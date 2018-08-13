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Санкт-Петербург предложил рассмотреть вопрос о проведении Олимпиады в городе

© Sputnik . Александр Гальперин
Новости
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В июле президент России Владимир Путин заявил, что некоторые российские города могут принять летние Олимпийские игры, но страна заявку пока не подавала.

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Власти Санкт-Петербурга предложили рассмотреть вопрос о проведении в городе летней Олимпиады, решение пока не принято, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного источника.

"Санкт-Петербург предложил рассмотреть вопрос о проведении летних Олимпийских игр в Петербурге, но проговора такого пока еще нет", — сказал он.

В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые российские города могут принять летние Олимпийские игры, но страна заявку пока не подавала. Позже первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил РИА Новости, что Игры могли бы принять Санкт-Петербург и Сочи, там уже есть вся необходимая для этого инфраструктура.



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