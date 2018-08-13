Музыкант Алексей Белов рассказал о состоянии Николая Носкова после инсульта

В марте 2017 года Носков был госпитализирован в тяжелом состоянии в госпиталь "Лапино", где перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе.

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Основатель "Парка Горького" Алексей Белов рассказал о состоянии экс-участника группы Николая Носкова после пережитого инсульта, и призвал всех молиться о его здоровье.

"Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги", — сказал Белов в интервью программе "Абонент доступен" на латвийской радиостанции Baltkom, сообщает РИА Новости.

Николай Носков — советский и российский музыкант, певец, экс-участник групп "Парк Горького" и "Москва". В марте 2017 года он был госпитализирован в тяжелом состоянии в госпиталь "Лапино", где перенес операцию по удалению тромба в шейном отделе. Из-за этого певцу пришлось отменить гастрольный тур "6:0", который был запланирован на апрель и май.