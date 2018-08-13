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Кадр из фильма Меня Зовут Махаз. Режиссер Инар Нармания

Фильм "Меня зовут Махаз" стал победителем кинофестиваля в Москве

скриншот из фильма "Меня Зовут Махаз"
Новости
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VII Международный кинофестиваль короткометражных игровых фильмов "KONIK Film Festival" прошел в Москве с 8 по 12 августа.

СУХУМ, 13 авг – Sputnik, Бадрак Авидзба. Картина режиссера Инара Нармания "Меня зовут Махаз" стала победителем Международного кинофестиваля короткометражных игровых фильмов "KONIK Film Festival" в Москве.

Режиссер фильма Там Миша лежит Инар Нармания.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Лауреат Сухумского кинофестиваля рассказал о мечтах снимать в Абхазии

"Это фестиваль, который ежегодно проходит в Москве, помимо основного конкурса, еще есть несколько тематических блоков. Мы отправили заявку на основной конкурс около трех месяцев назад. В течение месяца выбирали участников конкурса, после чего нам сообщили, что картина попала на кинофестиваль", — рассказал режиссер фильма "Меня зовут Махаз" Инар Нармания.

Нармания отметил, что на кинофестивале были представлены работы из России, Франции, Бельгии, Хорватии и других стран. Он рассказал, что картина зрителям понравилась, они благодарили всех, кто причастен к его съемкам.

"Конечно, я рад, что наша работа получила такую оценку", — сказал Инар Нармания.

Конкурсную программу этого года оценивали: кинопродюсер Дмитрий Рудовский, кинорежиссер и педагог Владимир Фенченко, актриса Яна Поплавская, художник-постановщик Эдуард Галкин и оператор Александр Кузнецов. В конкурсную программу кинофестиваля вошли 50 фильмов.

Картина "Меня зовут Махаз" по мотивам новеллы Михаила Лакрба также примет участие в конкурсной программе фестиваля короткометражного кино "Короче" в Калининграде, который пройдет с 18 по 20 августа.

Национальный союз молодых кинематографистов Абхазии в 2016 году запустил проект по созданию короткометражных фильмов по мотивам новелл Михаила Лакрба. Съемки киноальманаха "7 новелл" начались в августе 2017 года и завершились в январе 2018 года.

На Сухумском международном кинофестивале, который проходил в Абхазии, картина "Меня зовут Махаз" режиссера Инара Нармания вошла в тройку победителей фестиваля, она завоевала третье место. Короткометражка также получила специальный приз — "Самое оригинальное прочтение новеллы".

Первый Сухумский международный кинофестиваль проходил в Абхазии со 2 по 6 апреля. В нем приняли участие 32 работы режиссеров из Абхазии, Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.



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