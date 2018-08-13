Клинцевич рассказал, как Москва отреагирует на эсминец США в Черном море

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Реакция Москвы на заход боевого корабля ВМС США в Черное море последует в рамках программы по обеспечению безопасности России на Черном море, заявил сенатор Франц Клинцевич, сообщает РИА Новости. Flickr / Official U.S. Navy Page Боевой корабль ВМС США зашел в Черное море

"Реакция, несомненно, последует. И реакция не спонтанная, а в рамках программы по обеспечению безопасности России на Черном море", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Сенатор убежден, что американский эсминец вошел в Черное море не с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море, а для того, чтобы "поиграть на нервах у России, "заставить подергаться".

"Напрасные попытки. Нервы у нас крепкие, и никто дергаться не собирается… Провокации не пройдут", — сказал он.

Смена одного американского корабля другим, по мнению Клинцевича, говорит о решении США обеспечить свое постоянное присутствие в Черном море.

"Один военный корабль сменяет другой. На этом фоне совершенно дикими и нелепыми выглядят утверждения, что Россия кому-то угрожает, и действия американцев являются лишь ответной мерой", — подчеркнул сенатор.

Ранее 6-й флот ВМС США сообщил, что эсминец USS Carney DDG-64 ("Карни") класса "Арли Берк" вошел 12 августа в Черное море "для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей и взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".