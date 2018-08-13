Доллар превысил 68 рублей впервые за два года

По мнению аналитиков, доллар подскочит под 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и американская валюта "вернется на место".

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Курс доллара впервые за два года поднялся выше 68 рублей, российская валюта продолжает слабеть к основным мировым валютам на фоне санкционных рисков, сообщает РИА Новости.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ к 11:30 мск вырос на 1,3159 рубля, составив 68,2234 рубля. Последний раз доллар достигал этой отметки в апреле 2016 года. В свою очередь курс евро в начале торгов впервые с апреля текущего года превышал 78 рублей.

Рубль падает с середины прошлой недели, после сообщений о новых санкциях США против России. По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, при оптимистичном сценарии доллар подскочит под 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и американская валюта "вернется на место".