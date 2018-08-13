21:09 13 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.22
  • EUR77.65
Поиск
Купюры

Доллар превысил 68 рублей впервые за два года

© flickr.com /
Новости
Получить короткую ссылку
14 0 0

По мнению аналитиков, доллар подскочит под 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и американская валюта "вернется на место".

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Курс доллара впервые за два года поднялся выше 68 рублей, российская валюта продолжает слабеть к основным мировым валютам на фоне санкционных рисков, сообщает РИА Новости.

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ к 11:30 мск вырос на 1,3159 рубля, составив 68,2234 рубля. Последний раз доллар достигал этой отметки в апреле 2016 года. В свою очередь курс евро в начале торгов впервые с апреля текущего года превышал 78 рублей.

Рубль падает с середины прошлой недели, после сообщений о новых санкциях США против России. По мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, при оптимистичном сценарии доллар подскочит под 70 рублей, но вскоре ситуация на рынке успокоится и американская валюта "вернется на место".



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Китайские танки принимают участие в военном параде, архивное фото
    Китайцы идут!

    Минобороны Казахстана разъяснило, что делают танки Китая на территории республики - ранее с соцсетях появилось видео эшелона, перевозящего боевую технику.

  • Логотип всемирных игр кочевников и флаг Кыргызстана. Архивное фото
    ВИК вам!

    Право на организацию следующих, четвертых, Всемирных игр кочевников (ВИК) передадут другому государству – все предыдущие проходили в Кыргызстане.

  • Оружие, изъятое у стрелка на Березине
    Ты зачем стрелял?

    Пьяный мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья по отдыхающим на берегу реки Березины.

  • Вертолет Ми-8АМТШ, архивное фото
    Причины трагедии

    Причиной жесткой посадки Ми-8 в Таджикистане, в результате которой погибли трое россиян, могли стать сильный ветер и плохая видимость, считают спасатели.

  • Музыкальное оборудование
    Тихий час

    Ночные заведения Ташкента будут закрываться после 23 часов, СМИ связывают эту меру с инцидентом в клубе "Аурум 898".

  • Первичные отстойники открытого типа на территории очистных сооружений
    Слишком грязно

    ЕС грозит Эстонии штрафом за недостаточную очистку канализации – ранее на модернизацию системы из еврофондов было выделено 770 миллионов евро.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Военная операция в Кодорском ущелье
Кодорские трофеи: что оставили после себя грузинские войска
Леопард с собакой провалился в колодец в Индии
Леопард с собакой провалился в колодец в Индии
Стресс
Десять самых стрессовых профессий

Соцсети

Sputnikabkhazia