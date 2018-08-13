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Eminem

Зачитал на рекорд: Eminem умудрился произнести 10 слогов в секунду

© AFP 2018 / PIERRE ANDRIEU
Новости
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В композиции Majesty рэпер начитывает 123 слога примерно за 12 секунд — около 10,3 слогов в секунду.

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Американский рэп-исполнитель Eminem (Эминем) побил собственный рекорд 2013 года по скорости читки на 7 слогов в секунду, это заметил один из внимательных слушателей, пишет "МИР24".

В новой песни Ники Минаж Majesty, которую она исполнила с Эминемом и британским исполнителем Labrinth, рэпер начитал 123 слога примерно за 12 секунд — около 10,3 слогов в секунду.

Сравнив мастерство Эминема в композиции "Rap God", которая занесена в книгу Гиннесса как песня с максимальным количеством слов за единицу времени — 1560 слов за 6 минут и 4 секунды, и композицию Majesty с нового альбома Ники Минаж "Queen", внимательный слушатель установил, что Маршалл Мэтерс превзошел сам себя.

45-летний Маршалл Брюс Мэтерс III (настоящее имя рэпера) является одним из самых продаваемых музыкальных артистов в мире – его сольные записи разошлись тиражом более 107 миллионов.



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