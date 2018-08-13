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Пленарное заседание Госдумы РФ

Поклонская вышла замуж в Крыму

© Sputnik . Владимир Федоренко
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Бракосочетание состоялось в минувшие выходные в Крыму.

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, сообщает RT со ссылкой на Daily Storm.

Отмечается, что гости торжества оценили свадьбу как "скромную, но со вкусом".

На церемонии были коллеги Поклонской по нижней палате парламента, родственники, коллеги из силовых структур.

Сама Поклонская ни отрицать, ни подтверждать новость не стала, заявив изданию, что пока не готова "комментировать личную жизнь".



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