Экс-президента Армении освободили из-под стражи в зале суда

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Экс-президента Армении Роберта Кочаряна отпустили из-под стражи в зале суда после того, как апелляционный суд удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Кочаряна Рубена Саакяна.

© Sputnik . Сергей Гунеев В Армении арестовали экс-президента Кочаряна

"Апелляционный суд удовлетворил ходатайство защиты Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции, так как он пользуется неприкосновенностью", — сказал адвокат.

По его словам, Кочарян уже освобожден и покинул здание суда.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.