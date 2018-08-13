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Роберт Кочарян

Экс-президента Армении освободили из-под стражи в зале суда

© Фото: Administration of Robert Kocharyan
Новости
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Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Экс-президента Армении Роберта Кочаряна отпустили из-под стражи в зале суда после того, как апелляционный суд удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Кочаряна Рубена Саакяна.

Президент Армении Роберт Кочарян во время своего визита в Россию.
© Sputnik . Сергей Гунеев
В Армении арестовали экс-президента Кочаряна

"Апелляционный суд удовлетворил ходатайство защиты Кочаряна и отменил решение суда первой инстанции, так как он пользуется неприкосновенностью", — сказал адвокат.

По его словам, Кочарян уже освобожден и покинул здание суда.

Специальная следственная служба 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, в результате которых погибли десять человек, около 200 получили ранения. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.



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