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Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне (округ Колумбия)

Больше учений в Черном море и Грузия в НАТО: что предусматривает оборонный бюджет США

© Sputnik . Владимир Астапкович
Новости
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Оборонный бюджет США на 2019 год был подписан в торжественной обстановке на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. Финансовый 2019 год начинается 1 октября 2018 года.

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018, сообщает РИА Новости.

Модернизация войск

В документе уделяется повышенное внимание модернизации почти всех видов войск, в том числе стратегических сил, а также предусмотрено увеличение общей численности военнослужащих на 15,6 тысячи человек.

Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему минобороны, согласно документу, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года.

Американский эсминец USS Ross. Архивное фото.
© Фото : Flickr/Official U.S. Navy Page
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Грузия и Украина

Документ традиционно выражает приверженность США развитию военного сотрудничества с Грузией и Украиной.

На оказание военной помощи Украине оборонный бюджет США предусматривает 250 миллионов долларов (рост на 50 миллионов).

В отношении Грузии планируется продолжить поставки "летальных оборонительных вооружений" и предпринимать меры по поддержке ее вступления в НАТО. Одновременно предлагается "изучить возможность увеличения числа учений" с Грузией и Украиной в Черном море с участием стран НАТО.

Сдерживание "российской агрессии" и других

Традиционно документ определяет и направления развития в военно-политической сфере.

Так, документ подтверждает политику США по непризнанию Крыма российской территорией и связанные с этим ограничения (с возможностью исключений, если это соответствует "интересам национальной безопасности" США), а также продляет запрет на военное сотрудничество с Россией (кроме взаимодействия по предотвращению конфликтов).

Бюджет констатирует наличие угрозы в Европе в связи с "российской агрессией", для сдерживания которой должны предприниматься военные меры вместе с союзниками по НАТО. Всего на цели "Европейской инициативы по сдерживанию" предполагается потратить 6,3 миллиарда долларов, которые пойдут, в том числе, на увеличение военного присутствия США на границах с Россией.

Трамп об отношениях с разведкой и вмешательстве России в выборы США
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Закон также обязует президента США в течение 90 дней после его вступления в силу предоставить в конгресс отчет со списком лиц, связанных с "российской разведкой", в отношении которых могут быть введены санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) 2017 года. Эта мера объясняется необходимостью противостоять "злонамеренным действиям России в киберпространстве", под которым в первую очередь в конгрессе подразумевают "вмешательство России" в выборы в США.

Другими противниками США, в том числе в киберсфере, называются Китай, Иран и КНДР, что соответствует духу оборонной доктрины, принятой ранее администрацией Трампа. Примечательно, что один из разделов прямо говорит о том, что не санкционирует применение силы в отношении Ирана и КНДР.

На подготовку и оснащение сил безопасности Ирака в борьбе с группировкой "Исламское государство" (запрещена в России) будут направлены 850 миллионов долларов.

Кроме того, в бюджете заложены 500 миллионов долларов для совместной разработки и совместного производства систем противоракетной обороны с Израилем.

 

Теги:
оборонный бюджет, НАТО, Грузия, США


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