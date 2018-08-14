Новый налог хотят ввести в России

Минфин России предложил обратить к опыту других стран в вопросах негативного воздействия на окружающую среду.

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. В Министерстве финансов России предложили ввести экологический налог, сообщает РИА Новости.

В частности, предлагается зафиксировать налоговые ставки за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления по классу их опасности.

Сейчас в России существует плата за негативное воздействие на окружающую среду, сумма которой зависит от объема выбросов вредных веществ, однако этот механизм неэффективен, и приходится выделять дополнительные средства.

Из-за этого Минфин предложил воспользоваться опытом других стран и ввести налоговый платеж.

Если закон примут, он вступит в силу в январе 2020 года.