Турция будет бойкотировать электронику из США

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что страна объявит бойкот электронным товарам из США в ответ на американские санкции, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Алексей Витвицкий Эрдоган: США наносят Турции удар в спину

"Против Турции ведется экономическая атака. Раньше подобные вещи делались более скрыто, а теперь они идут на нас открыто. Мы можем сделать две вещи: экономическая и политическая позиция. С экономической позиции мы принимаем меры, наше министерство финансов и казначейство работают день и ночь. Кроме этого, мы объявим бойкот электронным товарам из США. У них есть iPhone, но с другой стороны есть Samsung. У нас в стране есть местная марка телефонов Venüs Vestel, будем применять их", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.

Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

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Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Американского пастора удерживают в Турции с октября 2016 года. Его обвиняют в пособничестве организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, признанной в Турции террористической, а также в поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). Брансон отрицает обвинения, называя их "постыдными и отвратительными".