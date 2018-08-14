Автомобильный мост обрушился в Италии - видео

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Автомобильный мост обрушился на севере Италии в городе Генуя, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую пожарную службу.
"На место массово выехали спасатели и команды кинологов", — говорится в сообщении.
Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ— Sergio Battelli (@BattelliSergio) 14 августа 2018 г.
Как сообщает телеканал Rainews24, крушение привело к падению нескольких автомобилей. Под завалами могут находиться люди — обломки упали на постройки, расположенные под мостом. Движение по нему прервано.
На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной около сотни метров.
По предварительной версии, причиной обрушения стала просадка конструкций.