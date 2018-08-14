Автомобильный мост обрушился в Италии - видео

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Автомобильный мост обрушился на севере Италии в городе Генуя, сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую пожарную службу.

"На место массово выехали спасатели и команды кинологов", — говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал Rainews24, крушение привело к падению нескольких автомобилей. Под завалами могут находиться люди — обломки упали на постройки, расположенные под мостом. Движение по нему прервано.

На переданной с места происшествия фотографии у моста отсутствует пролет длиной около сотни метров.

По предварительной версии, причиной обрушения стала просадка конструкций.