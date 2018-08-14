Первых пострадавших извлекли из-под обломков моста в Италии

Автомобильный мост обрушился на автостраде на севере Италии в районе городе Генуя. У моста отсутствует пролет длиной около сотни метров.

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Жертвами обрушения автомобильного моста в Генуе стали семь человек, первых пострадавших уже извлекли из-под обломков, сообщает РИА Новости со ссылкой на заглавы Минтранса Италии.

По словам представителя пожарной службы города Амалии Тедески, крушение затронуло "по меньшей мере 20 транспортных средств".

На место происшествия массово выехали спасатели и команды кинологов. Разбор завалов ведут 40 человек. Двоих пострадавших вытащили из упавшего автомобиля.

"Масштабы эпохальны. Десятки погибших среди тех, кто упал с моста и оказался под завалами", — сказал глава службы скорой помощи города Франческо Бермано.

Pensées émues pour nos amis italiens. Effroi aussi pour la possibilité, impossible à exclure, de victimes françaises. Chaque jour les Azuréens sont nombreux à passer là 🙏🙏🙏 #Gênes #Genova pic.twitter.com/CwrX8Qimq9 — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) 14 августа 2018 г.

Как сообщили итальянским журналистам источники в правительственном дворце Киджи, премьер-министр страны Джузеппе Конте находится в контакте с министром транспорта и инфраструктуры Италии Тонинелли и главой национальной службы Гражданской обороны Анджело Боррелли и получает постоянно обновляющуюся информацию о произошедшем.