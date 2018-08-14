Лавров: Москва ценит отказ Анкары присоединиться к антироссийским санкциям

Российский и турецкий министры иностранных дел провели совместную пресс-конференцию, на которой обсудили ряд важных вопросов, включая санкции Вашингтона и отношения между Турцией и Россией.

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Россия высоко ценит отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"В сфере внешней политики Россия и Турция проводят независимый курс", — сказал Лавров на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Лавров подчеркнул, что американские санкции наказывают, в том числе, и своих союзников, подрывают принципы мировой торговли, и такая политика не может стать основой для нормального диалога.

© REUTERS / Yasin Bulbul/Presidential Palace Турция будет бойкотировать электронику из США

"Про санкции я уже сказал: они незаконны, они подрывают все принципы мировой торговли, да и принципы, которые одобрены решениями Организации объединенных наций, в соответствии с которыми односторонние меры экономического принуждения нелегитимны", — заявил Лавров.

Турецкий министр в свою очередь отметил, что Турция всегда выступает против, "когда США или другая страна применяет санкции".

"Мы не поддержали санкций в отношении России. Мы сразу сказали, что не присоединимся к санкциям по Ирану. Когда одна страна принимает одностороннее решение, это не значит, что автоматически все другие страны должны присоединяться. Все озабочены решением США по Ирану, многие с ним работают, импортируют газ, и мы тоже продолжим импортировать его. США нужно прекратить эту беспардонность", — добавил Чавушоглу.

В пятницу США объявили о двукратном повышении пошлин на ввозимые из Турции сталь и алюминий. Подобное решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума.