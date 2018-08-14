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Спасатели на месте крушения моста в Италии

Число жертв после обрушения моста в Италии достигло 22 человек

© AFP 2018 / ANDREA LEONI
Новости
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Автомобильный мост обрушился на автостраде на севере Италии в районе города Генуя во вторник, 14 августа.

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Двадцать два человека стали жертвами обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра транспорта и инфраструктуры Италии Эдоардо Рикси.

"Это трагедия, настоящая катастрофа", — сказал он в эфире телеканала Rainews24. Он добавил, что восемь человек получили ранения.

Как сообщил позже глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Боррелли, минимум 10 человек числятся пропавшими без вести.

"На данный момент установлено, что жертвами стали 20 человек, 13 получили ранения", — заявил он на пресс-конференции, отметив, что число погибших может возрасти.

По его словам, инцидент затронул до 35 легковых автомобилей и 3 единицы тяжелого транспорта.



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