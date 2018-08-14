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Автор Игры престолов Джордж Мартин

"Может умереть кто угодно": автор "Игры престолов" объяснил смерти героев

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Новости
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В сериале "Игра престолов" за семь сезонов погибло более сотни персонажей, включая главных героев.

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Автор саги "Песнь льда и пламени", по которой снят популярный сериал "Игра престолов", Джордж Мартин рассказал в эфире телеканала PBS, почему он убивает главных персонажей саги, пишет РИА Новости.

По словам Мартина, на жестокость к главным героям его вдохновил британский писатель, автор "Властелина колец" Джон Толкин.

"И тут Гэндальф (персонаж вселенной Властелина колец. — Прим. ред.) умирает! Я даже не могу описать, как меня это потрясло в 13 лет. Нельзя убить Гэндальфа. Ведь Конан не умирает в книгах о Конане. А Толкин просто нарушил это правило, и за это я буду вечно его любить", — отметил он.

По мнению писателя, после убийства одного из центральных персонажей книги напряжение читателя многократно возрастает: "Теперь может умереть кто угодно", — объяснил Мартин.

Сериал "Игра престолов" стал популярным благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Его снимают с 2011 года, за это время "Игра престолов" получила 38 премий "Эмми".

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