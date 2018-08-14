Фернандо Алонсо заявил об уходе из "Формулы-1"

Испанец побеждал в чемпионатах "Формулы-1" в 2005 и 2006 годах, в общей сложности на его счету 32 выигранных гонки. По слухам в СМИ Алонсо продолжит карьеру в североамериканской гоночной серии IndyCar.

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Двукратный чемпион "Формулы-1" испанский гонщик Фернандо Алонсо заявил, что не будет выступать в "Формуле-1" в новом сезоне, сообщает Р-Спорт. © Facebook/Mitjet Series Russia Дмитрий Гвазава выиграл третий этап Mitjet в Нижнем Новгороде

По его словам, в настоящий момент перед ним стоят более серьезные вызовы, чем те, которые могут ему предложить "Королевские гонки".

"Дорогая "Ф-1", когда я только начинал ходить, я бежал к твоему шуму, твоим трассам, еще ничего не зная о тебе. Я видел, как ты менялась — иногда в лучшую сторону, иногда, по моему мнению, в худшую. Каждый раз, когда я закрываю визор своего шлема, то чувствую твои нежные объятия, твою энергию, которой больше нигде нет. Но сегодня передо мной стоят более серьезные вызовы, чем те, которые ты можешь мне предложить", — сказал Алонсо в видеозаписи, опубликованной в его официальном микроблоге в Twitter.

Двухкратный чемпион поделился, что хочет запомнить "Формулу-1", когда еще находится на пике своей формы.

"Я могу только поблагодарить тебя и тех людей, которые были частью тебя ("Формула-1" — ред.), которые познакомили меня с таким количеством культур, традиций, языков. За то, что была частью моей жизни. Я знаю, что ты любишь меня, будь уверена, что я тоже тебя люблю", — добавил он.

Алонсо, которому 29 июля исполнилось 37 лет, дебютировал в "Формуле-1" в 2001 году. За свою карьеру в "Королевских гонках" он выступал за "Минарди", "Рено", "Макларен" и "Феррари". Испанец побеждал в чемпионатах "Формулы-1" в 2005 и 2006 годах, в общей сложности на его счету 32 выигранных гонки.

В июне Алонсо в составе экипажа команды Toyota Gazoo Racing стал победителем гонки на выносливость "24 часа Ле-Мана" в классе LMP1.

В нынешнем сезоне "Формулы-1" испанец с 44 очками занимает девятое место в зачете пилотов.