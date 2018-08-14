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Спасатели на месте крушения моста в Италии

Тридцать пять человек погибло при обрушении моста в Италии

© AFP 2018 / ANDREA LEONI
Новости
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Ряд свидетелей катастрофы утверждают, что перед обрушением в мост попала молния. Также в качестве предварительной причины катастрофы называлась просадка конструкций моста.

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. В результате обрушени автомобильного моста в итальянской Генуе погибло, по разным данным, от двадцати до тридцати пяти человек, еще десять человек пропали без вести, сообщает РИА Новости.

Соболезнования в связи с инцидентом уже принесли президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Находившийся в отпуске глава итальянского правительства Джузеппе Конте вечером прибудет в Геную.

Первые сообщения об обрушении моста на севере Италии стали поступать в районе 13 часов. Тогда же итальянский телеканал Rainews24 передал с места происшествия фотографию, на которой были видны масштабы разрушений. Позже стало известно, что обрушилось около 200 метров дорожного полотна. Количество жертв росло с каждым часом и на 17:30 часов официально сообщалось о 22 погибших и 13 раненных. Позже президент области Лигурия Джованни Тоти заявил, что число жертв может "возрасти существенно", а уже через несколько минут вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, находясь на Сицилии, заявил, что жертвами стали около 30 человек.

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© RUPTLY.
Обрушение моста в Генуе


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