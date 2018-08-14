Лионель Месси приостановил карьеру в сборной Аргентины

Месси является лучшим бомбардиром в истории "Барселоны" и национальной сборной Аргентины. На счету 31-летнего футболиста 32 выигранных трофея в составе "Барселоны", в числе которых 9 титулов чемпиона Испании, 6 побед в Кубке Испании, а также 4 победы в Лиге чемпионов.

СУХУМ, 14 авг — Sputnik. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси приостановил выступления за национальную команду, как минимум до конца 2018 года, сообщает "Матч ТВ".

Об этом рассказал в своем Twitter журналист TNT Sports Эрнан Кастильо. При этом, отмечается, что Месси не закончил международную карьеру.

"Месси не сыграет за сборную Аргентины в этом году. Ни разу. Мы увидим его в будущем, но пока неизвестно когда", – отметил журналист.

Напомним, после ЧМ-2018 пост главного тренера покинул Хорхе Сампаоли. Временно руководить командой будут Лионель Скалони и Пабло Аймар.



