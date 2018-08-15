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Зинедин Зидан

Зидан рассказал, где хочет работать

© AFP 2018 / OSCAR DEL POZO
Новости
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Зинедин Зидан руководил "Реалом" с января 2016-го до мая 2018 года. За это это время мадридский клуб выиграл три Лиги чемпионов и стал чемпионом Испании.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет возглавить клуб английской премьер-лиги, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Metro.

По данным издания, которое ссылается на L'Equipe, 46-летний французский специалист в качестве приоритетного варианта рассматривает "Манчестер Юнайтед", возглавляемый Жозе Моуринью, который находится под серьезным давлением после того, как в прошлом сезоне не сумел завоевать с командой ни одного трофея.

Зинедин Зидан руководил "Реалом" с января 2016-го до мая 2018 года. За это это время мадридский клуб выиграл три Лиги чемпионов и стал чемпионом Испании.



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