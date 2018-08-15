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Телефон iPhone X. Архивное фото

Выбрать по карману: эксперты назвали цены на новые iPhone

© AP Photo. Charles Rex Arbogast
Новости
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Эксперты назвали возможные цены на три новые модели iPhone, презентация которых планируется в сентябре.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Новый iPhone X будет стоить дешевле предшественника, цена, по предварительным данным будет колебаться от 899 до 949 долларов. Самой дорогой моделью станет iPhone X Plus, который оценивается аналитиками в 999 долларов, сообщает РИА Новости.

Также аналитики полагают, что Apple представит и бюджетную версию модели с ЖК-экраном, стоимость которой может составить до 749 долларов.

Ранее ведомство по патентам и товарным знакам США зарегистрировало заявку компании Apple на технологию идентификации личности через iPhone, которая предполагает использование смартфона вместо паспорта.



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