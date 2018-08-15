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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото.

Генерал задержан по делу о покушении на президента Мадуро

© AFP 2018 / JUAN BARRETO
Новости
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В общей сложности под стражей уже находится 14 человек, в том числе представитель законодательной власти. Порядка 20 подозреваемых остаются на свободе, скрываясь на территории США и Колумбии.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik.Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб рассказал на специальной пресс-конференции, что по подозрению в организации покушения на президента Николаса Мадуро арестованы двое высокопоставленных военнослужащих, передает Лента.ру.

Стрелок выбраль цель
© Sputnik . Владимир Астапкович
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13 августа в зал судебных заседаний были доставлены генерал Алехандро Перес и полковник Педро Замбрано. Генеральная прокуратура от друг подробностей пока воздержалась.

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Покушение на Николаса Мадуро с использованием дронов со взрывчаткой было совершено в момент выступления главы государства в Каракасе 4 августа на церемонии в честь 81 годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Беспилотники были обезврежены. Получили ранения семь сотрудников силовых структур. Президент и члены высшего руководства страны не пострадали. Мадуро обвинил в подготовке покушения бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, получившего Нобелевскую премию мира. Помимо этого, Мадуро обвинил в причастности к покушению одного из лидеров оппозиции Хулио Борхеса и депутата Национального учредительного собрания (парламента) Хуана Рекесенса.
Теги:
Николас Мадуро


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