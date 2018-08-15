Генерал задержан по делу о покушении на президента Мадуро

В общей сложности под стражей уже находится 14 человек, в том числе представитель законодательной власти. Порядка 20 подозреваемых остаются на свободе, скрываясь на территории США и Колумбии.
СУХУМ, 15 авг — Sputnik.Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб рассказал на специальной пресс-конференции, что по подозрению в организации покушения на президента Николаса Мадуро арестованы двое высокопоставленных военнослужащих, передает Лента.ру.
Покушение на Николаса Мадуро с использованием дронов со взрывчаткой было совершено в момент выступления главы государства в Каракасе 4 августа на церемонии в честь 81 годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Беспилотники были обезврежены. Получили ранения семь сотрудников силовых структур. Президент и члены высшего руководства страны не пострадали. Мадуро обвинил в подготовке покушения бывшего президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, получившего Нобелевскую премию мира. Помимо этого, Мадуро обвинил в причастности к покушению одного из лидеров оппозиции Хулио Борхеса и депутата Национального учредительного собрания (парламента) Хуана Рекесенса.
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Андрей Арешев рассуждает о том, какое влияние оказала "пятидневная война" на межгосударственные отношения в регионе.