Российское посольство на Украине помогает адвокатам Вышинского

Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Посольство РФ на Украине и российское генконсульство в Одессе держат на постоянном контроле ситуацию с арестованным руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и оказывают содействие представителям его защиты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

© Sputnik . Стрингер Херсонский суд сократил срок содержания Вышинского под стражей

"Несмотря на то, что российским консульским сотрудникам продолжают отказывать во встречах с арестованным, ссылаясь на украинское гражданство Вышинского, посольство РФ на Украине и генконсульство в Одессе держат на постоянном контроле сложившуюся ситуацию и оказывают содействие представителям защиты Кирилла Вышинского", — сказала Захарова на брифинге.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.