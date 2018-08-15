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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Российское посольство на Украине помогает адвокатам Вышинского

© Sputnik . Стрингер
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (70)
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Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

СУХУМ, 15 авг — Sputnik. Посольство РФ на Украине и российское генконсульство в Одессе держат на постоянном контроле ситуацию с арестованным руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и оказывают содействие представителям его защиты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik . Стрингер
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"Несмотря на то, что российским консульским сотрудникам продолжают отказывать во встречах с арестованным, ссылаясь на украинское гражданство Вышинского, посольство РФ на Украине и генконсульство в Одессе держат на постоянном контроле сложившуюся ситуацию и оказывают содействие представителям защиты Кирилла Вышинского", — сказала Захарова на брифинге.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (70)


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