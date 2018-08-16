Прокуратура Украины просит лишить Януковича свободы на 15 лет

Во время заседания суда в четверг произошла потасовка между полицией и защитниками Януковича, которые пытались помешать госадвокату Юрию Ряболову попасть в зал. Полиция оттеснила адвокатов, из-за чего началась драка.

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. Прокурор Руслан Кравченко рассказал РИА Новости, какое наказание просит у суда для экс-президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене.

© Sputnik . Сергей Пивоваров Янукович: территорию Украины используют, чтобы влиять на Россию

В четверг в Оболонском районном суде Киева начались прения. Во время выступления стороны обвинения из-за выкриков адвокатов Януковича речь прокурора была не слышна. Позднее Кравченко заявил, что прокуратура просит лишить Януковича свободы на 15 лет.

Адвокаты выступили против решения провести прения сторон. Они заявили, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты. В знак протеста защитники покинули зал судебных заседаний. Янукович в открытом обращении также заявил, что считает такое решение незаконным.

Суд объявил перерыв до 13 сентября в рассмотрении дела. Отмечается, что заседание также состоится 14 сентября. В эти дни продолжатся прения, слово предоставят защите.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Также парламент изменил конституцию и назначил новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.

Позднее Янукович стал фигурантом ряда уголовных дел. По делу о госизмене сторона обвинения намерена потребовать для экс-президента пожизненного заключения. Янукович категорически отрицает свою вину.