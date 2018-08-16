Самый продвинутый и технически совершенный: назван лучший смартфон года

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике (EISA) назвала Huawei P20 Pro лучшим смартфоном 2018 года, передает РИА Новости.
Эксперты посчитали этот смартфон "самым продвинутым, инновационным и технически совершенным" из всех моделей, представленных на рынке. Особого упоминания заслужила тройная камера производства Leica с интеллектуальной системой настройки и помощи пользователю.
Представители организации также определили лучший бюджетный телефон — им стала модель NOA Element N10.