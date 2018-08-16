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Toyota Camry

Названы самые популярные в России японские автомобили

© flickr.com/ Toyota Motor Europe
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Лидером рейтинга стал бизнес-седан Toyota Camry, который за первое полугодие этого года приобрели около 14 тысяч человек.

СУХУМ, 16 авг — Sputnik. Аналитики составили рейтинг самых популярных японских автомобилей среди российских автолюбителей, сообщает МИР-24 со ссылкой на данные агентства "Автостат".

Руль раритетного автомобиля
© AFP 2018 / VALERY HACHE
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Согласно рейтингу аналитиков агентства, самым продаваемым автомобилем японского автопрома стал бизнес-седан Toyota Camry, который за первое полугодие этого года приобрели около 14 тысяч человек.

Второе место по количеству продаж занял кроссовер Toyota RAV4(13, 4 тысячи реализованных машин), топ-3 замкнула Mitsubishi Outlander (11,3 тысячи).

Кроме того, в десятку вошли две модели Nissan — кроссоверы X-Trail и Qashqai, Mazda CX-5, Toyota Land Cruiser Prado, Datsun on-DO, Nissan Terrano и Nissan Almera.



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