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Актриса Скарлетт Йоханссон перед показом фильма Побудь в моей шкуре в рамках 70-го Венецианского международного кинофестиваля

Названо имя самой высокооплачиваемой актрисы в 2018 году

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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В прошлом году в рейтинге Forbes лидировала звезда мюзикла "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун (26 миллионов).

СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Актрису Скарлетт Йоханссон признали самой высокооплачиваемой в мире, за 2018 год она сумела заработать 40,5 миллионов долларов США, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Forbes.

According to the Press TV, the announcement was made as many foreign business delegations seeking investment opportunities had visited Iran in recent months.
© Fotolia/ Irochka
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Роль русской шпионки в картине Marvel Studios "Черная Вдова" (Black Widowl) стала самой дорогой в карьере Йоханссон и увеличила доходы актрисы сразу в четыре раза.

На втором месте, по информации Forbes, находится Анджелина Джоли – она за год смогла заработать 28 миллионов долларов. Дженнифер Энистон опустилась со второй на третью строчку рейтинга: ее годовой доход – 19,5 миллиона. Замыкают топ-5 самых дорогих актрис Голливуда Дженнифер Лоуренс и Риз Уизерспун.

В прошлом году лидировала в рейтинге звезда мюзикла "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун (26 миллионов), а Йоханссон в первую пятерку даже не вошла.



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