Названо имя самой высокооплачиваемой актрисы в 2018 году

В прошлом году в рейтинге Forbes лидировала звезда мюзикла "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун (26 миллионов).

СУХУМ, 16 авг – Sputnik. Актрису Скарлетт Йоханссон признали самой высокооплачиваемой в мире, за 2018 год она сумела заработать 40,5 миллионов долларов США, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Forbes.

Роль русской шпионки в картине Marvel Studios "Черная Вдова" (Black Widowl) стала самой дорогой в карьере Йоханссон и увеличила доходы актрисы сразу в четыре раза.

На втором месте, по информации Forbes, находится Анджелина Джоли – она за год смогла заработать 28 миллионов долларов. Дженнифер Энистон опустилась со второй на третью строчку рейтинга: ее годовой доход – 19,5 миллиона. Замыкают топ-5 самых дорогих актрис Голливуда Дженнифер Лоуренс и Риз Уизерспун.

В прошлом году лидировала в рейтинге звезда мюзикла "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун (26 миллионов), а Йоханссон в первую пятерку даже не вошла.