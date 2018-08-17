Одиннадцать самолетов в Чили получили сообщения о бомбах на борту

Сначала поступили звонки о трех рейсах, на которых была якобы заложена взрывчатка, затем – еще о восьми.

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Чилийским авиакомпаниям сообщили, что 11 самолетов заминированы: все борты или покидали столицу Чили или должны были приземлиться в Сантьяго, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию BioBio.

Чилийская полиция уже начала расследование. Известно, что в нескольких обследованных самолетах никаких следов взрывчатки не нашли. Чилийские карабинеры выясняют, кто звонил в авиакомпании с ложными угрозами.

Сначала поступили звонки о трех рейсах, на которых была якобы заложена взрывчатка, затем – еще о восьми. Проверка самолетов продолжается, пока данных об обнаружении взрывчатки на борту нет.