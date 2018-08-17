Власти Крыма: полуостров все чаще называют российским на Западе

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Процесс признания Крыма на Западе набирает обороты, все чаще полуостров отождествляют как территорию Российской Федерации, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

© Sputnik . Алексей Мальгавко Телеканал в Германии "признал" Крым территорией России

"В изменении мнения европейцев по отношению к российскому Крыму причастны, в том числе, народные дипломаты, которые активно рассказывают правду о происходящих на полуострове процессах. Мир рано или поздно все равно признает Крым как территорию Российской Федерации", — цитируют Гемпеля РИА Новости.

Гемпель уточнил, что количество иностранных делегаций в Крым увеличивается, и теперь они приезжают не просто посмотреть, что происходит в регионе, но и сделать реальные предложения по сотрудничеству и инвестициям.

"Санкции санкциями, де-юре непризнание Крыма есть, но по сути, как бы сказал Остап Бендер из романа Ильфа и Петрова: "Лед тронулся, господа присяжные заседатели". Обратной дороги нет", — добавил Гемпель.

Ранее немецкий телеканал 3Sat показал в эфире карту, на которой Крым обозначен как территория России. Инфографику показали в документальном фильме "Сплошь Сибирь". На показанной в фильме российской карте полуостров закрашен таким же цветом, как и остальная территория страны. Телеканал 3Sat ведет вещание в Германии, Австрии и Швейцарии.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".