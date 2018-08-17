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Побережье города Судака.

Власти Крыма: полуостров все чаще называют российским на Западе

© Sputnik . Артем Креминский
Новости
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Процесс признания Крыма на Западе набирает обороты, все чаще полуостров отождествляют как территорию Российской Федерации, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
© Sputnik . Алексей Мальгавко
Телеканал в Германии "признал" Крым территорией России

"В изменении мнения европейцев по отношению к российскому Крыму причастны, в том числе, народные дипломаты, которые активно рассказывают правду о происходящих на полуострове процессах. Мир рано или поздно все равно признает Крым как территорию Российской Федерации", — цитируют Гемпеля РИА Новости.

Гемпель уточнил, что количество иностранных делегаций в Крым увеличивается, и теперь они приезжают не просто посмотреть, что происходит в регионе, но и сделать реальные предложения по сотрудничеству и инвестициям.

"Санкции санкциями, де-юре непризнание Крыма есть, но по сути, как бы сказал Остап Бендер из романа Ильфа и Петрова: "Лед тронулся, господа присяжные заседатели". Обратной дороги нет", — добавил Гемпель.

Ранее немецкий телеканал 3Sat показал в эфире карту, на которой Крым обозначен как территория России. Инфографику показали в документальном фильме "Сплошь Сибирь". На показанной в фильме российской карте полуостров закрашен таким же цветом, как и остальная территория страны. Телеканал 3Sat ведет вещание в Германии, Австрии и Швейцарии.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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