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Лобовая авария в Тимашевском районе произошла из-за слетевшего с КамАЗа тента.

Видео массового ДТП под Краснодаром попало в Сеть

© ВКонтакте/Новая Кубань - информационно-новостной портал
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Сразу шесть машин стали участниками ДТП на 72-м километре автодороги Краснодар-Ейск в Тимашевском районе.

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. В результате массового ДТП на 72-м километре автодороги Краснодар-Ейск в Тимашевском районе погиб один человек, еще трое госпитализированы, сообщает "Кубань 24".

С грузового КамАЗа слетел тент, который накрыл лобовое стекло большегруза МАЗ с полуприцепом. Его водитель потерял управление и выехал на встречку где столкнулся с контейнеровозом МАN, мусоровозом КамАЗ и двумя легковушками Hyundai.

На кадры попал момент, когда грузовой КамАЗ опрокидывается и цепляет МАЗ с полуприцепом.

Обстоятельства аварии выясняются.



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