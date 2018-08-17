Видео массового ДТП под Краснодаром попало в Сеть

Сразу шесть машин стали участниками ДТП на 72-м километре автодороги Краснодар-Ейск в Тимашевском районе.

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. В результате массового ДТП на 72-м километре автодороги Краснодар-Ейск в Тимашевском районе погиб один человек, еще трое госпитализированы, сообщает "Кубань 24".

С грузового КамАЗа слетел тент, который накрыл лобовое стекло большегруза МАЗ с полуприцепом. Его водитель потерял управление и выехал на встречку где столкнулся с контейнеровозом МАN, мусоровозом КамАЗ и двумя легковушками Hyundai.

На кадры попал момент, когда грузовой КамАЗ опрокидывается и цепляет МАЗ с полуприцепом.

Обстоятельства аварии выясняются.