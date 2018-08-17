Минкомсвязи России предложило ввести сим-карты, одобренные ФСБ

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России намерено обязать операторов связи перевести россиян на сим-карты с использованием средств криптографической защиты информации для идентификации абонентов, сообщает РИА Новости. © Sputnik . Михаил Мордасов Правительство России поддержало идею введения электронных трудовых книжек

При этом, отмечается, что средства шифрования должны соответствовать требованиям ФСБ. Такие технические решения могут разработать в течение двух лет.

По мнению Минэкономразвития, новации потребуют от операторов дополнительных затрат за закупку оборудования — 3,2 миллиона рублей за единицу. При этом "Мегафон" полагает, что будет нужна одна единица на десять тысяч абонентов. Таким образом, расходы на 260 миллионов абонентов могут составить 83,2 миллиарда рублей. Кроме того, потребуются затраты на усиление криптозащиты — 700 миллионов рублей.

В министерстве предложили установить переходный период "не менее двух лет", за время которого операторы должны перейти на новые требования.