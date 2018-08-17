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Работа таможенной службы на КПП Псоу

Уроженца Средней Азии не пустили в Абхазию

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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Нарушителя режима государственной границы с Абхазией оштрафовали и выдворили из России.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Уроженец Средней Азии не смог попасть в Абхазию из-за несоответствия в документах, сообщают "Кубанские Новости" со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в пятницу 17 августа.

Граница
© Sputnik Томас Тхайцук
Гражданка Конго пыталась попасть в Абхазию по чужому паспорту

"50-летний гражданин следовал через пешеходную составляющую пункта пропуска и собирался выехать в Абхазию. На кабине паспортного контроля мужчина предъявил пограничникам национальный паспорт. Сотрудники сразу же обнаружили в документе несоответствие. В паспорте отсутствовал стикер разрешительной записи, санкционирующий выезд в страны, не входящие в состав СНГ", — говорится в сообщении.

Иностранца вывели из пассажирского потока, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении. За нарушение режима государственной границы в Адлерском районном суде правонарушителю назначили штраф и выдворили из России.



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