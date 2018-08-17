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Объявление имени лауреата литературной премии Русский букер

Умер лауреат "Русского Букера" Владимир Шаров

© Sputnik . Евгений Биятов
Новости
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Шаров скончался от онкологического заболевания. Он боролся с болезнью около года, сообщают СМИ.

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Лауреат премии "Русский Букер" Владимир Шаров умер на 67-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства "Редакция Елены Шубиной".

Информацию о смерти Шарова в фейсбуке подтвердила его супруга Ольга Дунаевская.

Писатель и историк Владимир Шаров дебютировал с романом "След в след: Хроника одного рода в мыслях, комментариях и основных датах" в 1991 году. В романах Шарова история соседствует с фантастикой, а перед глазами читателя проходит огромное количество персонажей из разных эпох. Его авторству принадлежат произведения "Воскрешение Лазаря", "Будьте как дети", "Старая девочка" и многие другие. В 2014 году он удостоился премии "Русский Букер" за книгу "Возвращение в Египет".



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