МИД России выразил США протест из-за нарушений в отношении диппредставительств

В ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответ, если США продолжат нарушать нормы международного права в отношении диппредставительств.

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. МИД России направил США ноту протеста в связи с нарушениями международного права в отношении российских диппредставительств, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ведомства.

© Sputnik . Екатерина Чеснокова Захарова объявила зеркальный ответ России на санкции США‍

В Госдепартамент по дипломатическим каналам была направлена соответствующая нота, также к проблеме привлекли внимание ООН, соответствующее сообщение получил генсек организации.

В ведомстве подчеркнули, что последствия текущей ситуации "выходят далеко за рамки российско-американских двусторонних отношений и затрагивают интересы всего международного сообщества".

В МИД напомнили, что в помещениях российских представительств осталась личная собственность сотрудников и членов их семей.

"В этой связи Министерство обращается к Государственному департаменту с требованием обеспечить возможность доступа заинтересованных лиц (из числа сотрудников соответствующих российских представительств и членов их семей) в вышеупомянутые помещения в целях возвращения принадлежащего им имущества", — говорится в документе.

Также в МИД отметили, что Москва требует у Госдепартамента предоставить полную информацию "о мерах, которые, по заверениям американских властей, приняты за истекший период в целях обеспечения безопасности и сохранности имущества".

В ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на ответ, если США продолжат нарушать нормы международного права в отношении диппредставительств.