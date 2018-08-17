Поскребли по гробнице: археологи нашли остатки самого древнего сыра

Сыр считается одним из самых древних молочных продуктов, его рецепт был открыт человечеством в далекой древности, еще до появления первых государств.

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Археологи обнаружили в гробнице мэра Мемфиса времен Рамзеса II глиняные горшки с необычным белым порошком внутри, который решили передать для исследования химикам. После исследования стало понятно, что в порошке содержатся пока самые древние следы сыра возрастом в 3300 лет, сообщает РИА Новости.

"Мы нашли самые древние "твердые" следы сыра на Земле. Несмотря на то, то он не был изолирован от окружающей среды, лежал в раскаленном песке пустыни и находился в сильнощелочной среде, типично "сырные" белковые молекулы смогли дожить до наших дней", — пишут Энрико Греко (Enrico Greco) из университета Катании (Италия) и его коллеги.

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Считается, что сыр мог появиться примерно в 8 тысячелетии до нашей эры, когда человек впервые одомашнил овец. Родина сыра пока остается неизвестной, однако на ее роль одновременно претендуют Европа, Центральная Азия и Ближний Восток.

Растворив часть этого порошка в воде и изучив его под микроскопом, Греко и его коллеги обнаружили, что он содержал в себе большое число сахаров и примерно 90 разновидностей частично разложившихся белков.

В их число входили казеин, альбумин, лизоцим, каприн и многие другие цепочки аминокислот, которые присутствуют в коровьем, овечьем или козьем молоке или в кисломолочных продуктах. Дальнейший анализ показал, что сыр был изготовлен из коровьего молока и "закваски" на базе сычуга теленка.

Что интересно, в этих остатках сыра присутствовали не только животные, но и бактериальные белки. Они, как выяснили ученые, принадлежали болезнетворным бактериям Brucella melitensis, вызывающим бруцеллез, острую лихорадку, как у коров и других животных, так и у людей.

Как надеются авторы статьи, анализ других образцов "порошка" из гробницы Птахмеса, а также иные находки подобного рода помогут нам раскрыть секреты древнеегипетского сыроварения.