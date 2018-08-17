Свадебный переполох из-за Путина: главе МИД Австрии предложили уйти в отставку

Президент России Владимир Путин принял приглашение на свадьбу от главы МИД Австрии Карин Кнайсль и планирует посетить торжество по пути в Германию, где российский лидер встретится с канцлером Ангелой Меркель.

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Главе МИД Австрии Карин Кнайсль предложили подать в отставку из-за приглашения на свою свадьбу президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Такое предложение высказал депутат Европарламента от зеленых Михель Раймон. В австрийском МИД отметили, что присутствие Путина на свадьбе Кнайсль не влияет на внешнюю политику Вены.

"В первую очередь это приватное торжество и частный визит, из этого не следует никакого изменения внешнеполитического позиционирования Австрии", — отметили в МИД.

По словам, пресс-секретарь российского лидера Дмитрия Пескова, Путин с удовольствием принял приглашение на свадьбу Кнайсль. При этом Песков пообещал позже раскрыть информацию о том, что президент подарит главе МИД Австрии.

Свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера состоится в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге Штирии. Ожидается, что церемонию бракосочетания также посетит федеральный канцлер Себастьян Курц. Президента Александера Ван дер Беллена, в свою очередь, не будет на свадьбе.

Приготовления к визиту российского лидера идут полным ходом. Как рассказали сотрудники правоохранительных органов, существуют несколько вариантов того, как Путин будет добираться до места бракосочетания. В обеспечении безопасности примет участие спецподразделение "Кобра".