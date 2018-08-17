Фигурное катание осталось без мировых рекордов

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании, сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальном сайте организации.
Нововведение Причиной нововведения стала новая шкала оценки уровня исполнения (GOE, Grade of Execution), которую ввел конгресс ISU в Севилье в июне.
Шкала расширена до "минус пяти — плюс пяти" баллов вместо действовавших ранее "минус три — плюс три".
Российским фигуристам принадлежат следующие рекорды, теперь называемые историческими:
- в одиночном женском катании: Евгения Медведева – рекорд по сумме баллов, полученных за прокат произвольной программы — 160,46 и за обе программы — 241,31 (установлены на командном чемпионате мира-2017); Алина Загитова — по сумме баллов за короткую программу — 82,92 (на Олимпиаде-2018);
- в парном катании: Татьяна Волосожар/Максим Траньков – по сумме баллов за короткую программу – 84,17 (на Олимпиаде-2014).