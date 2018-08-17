21:45 17 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.88
  • EUR76.18
Поиск
Фигурное катание

Фигурное катание осталось без мировых рекордов

© Sputnik . Владимир Песня
Новости
Получить короткую ссылку
47 0 0

Все статистические данные, появившиеся до сезона-2018/19, теперь являются "историческими".

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании, сообщает Р-Спорт со ссылкой на официальном сайте организации.

Нововведение Причиной нововведения стала новая шкала оценки уровня исполнения (GOE, Grade of Execution), которую ввел конгресс ISU в Севилье в июне.

Шкала расширена до "минус пяти — плюс пяти" баллов вместо действовавших ранее "минус три — плюс три".

Российским фигуристам принадлежат следующие рекорды, теперь называемые историческими:

  • в одиночном женском катании: Евгения Медведева – рекорд по сумме баллов, полученных за прокат произвольной программы — 160,46 и за обе программы — 241,31 (установлены на командном чемпионате мира-2017); Алина Загитова — по сумме баллов за короткую программу — 82,92 (на Олимпиаде-2018);
  • в парном катании: Татьяна Волосожар/Максим Траньков – по сумме баллов за короткую программу – 84,17 (на Олимпиаде-2014).


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Здание Белого дома в Вашингтоне за забором
    Крепкий лей

    Как обвал рубля ударил по Молдове, и что ждет российскую валюту в конце августа и сентябре, выяснял корреспондент Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Роберт де Ниро
Легендарный мафиози или милый дедушка: Роберту де Ниро — 75 лет
Пять метров костей: как выглядит скелет древнего кита, найденный в Крыму
Пять метров костей: как выглядит скелет древнего кита, найденный в Крыму
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia