СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Несмотря на то, что глава МИД Австрии Карин Кнайсль предпочитает вегетарианские блюда, на ее свадьбе, которую посетит президент России Владимир Путин, гостей будут угощать традиционной местной кухней в новом прочтении, сообщает РИА Новости.
"Будут поданы блюда местной штирийской традиционной кухни в новой современной интерпретации, а также что-то вегетарианское, поскольку госпожа министр – вегетарианка", — рассказал по телефону сотрудник ресторана, принимающего торжество, отметив, что всем гостям будут подаваться одинаковые блюда.
Меню и барная карта, представленные на сайте ресторана, предлагают свежие салаты с овощами "прямо из огорода", закуски и супы, основные блюда, в том числе традиционного запеченного цыпленка, вегетарианские блюда — лапша со спаржей и пряными томатами, а также био-рыба с томатами, спаржей и ризотто.
Свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера пройдет в субботу в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия. Заведение находится на возвышенности, из его окон открываются виды на виноградники, расположившиеся на склонах.
Свадьбу главы МИД Австрии, куда приедет в субботу Путин, будут гулять в ресторане Gasthaus Tscheppe. Посетители отмечают фантастические виды и самую вкусную жареную курицу в округе, но недовольны маленькими порциями и скромной винной картой. Оценка Tripadvisor — 4! pic.twitter.com/4W5PiROHz6— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 августа 2018 г.