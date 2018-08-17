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Рабочий визит президента РФ В. Путина в Австрию

Что попробует Путин на свадьбе главы МИД Австрии: повар раскрыл детали меню

© Sputnik . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин получил приглашение на свадьбу Кнайсль во время своего последнего визита в Вену и с удовольствием его принял.

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. Несмотря на то, что глава МИД Австрии Карин Кнайсль предпочитает вегетарианские блюда, на ее свадьбе, которую посетит президент России Владимир Путин, гостей будут угощать традиционной местной кухней в новом прочтении, сообщает РИА Новости.

Встреча глав МИД РФ и Австрии С. Лаврова и К. Кнайсль
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"Будут поданы блюда местной штирийской традиционной кухни в новой современной интерпретации, а также что-то вегетарианское, поскольку госпожа министр – вегетарианка", — рассказал по телефону сотрудник ресторана, принимающего торжество, отметив, что всем гостям будут подаваться одинаковые блюда.

Меню и барная карта, представленные на сайте ресторана, предлагают свежие салаты с овощами "прямо из огорода", закуски и супы, основные блюда, в том числе традиционного запеченного цыпленка, вегетарианские блюда — лапша со спаржей и пряными томатами, а также био-рыба с томатами, спаржей и ризотто.

Свадьба Кнайсль и Вольфганга Майлингера пройдет в субботу в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия. Заведение находится на возвышенности, из его окон открываются виды на виноградники, расположившиеся на склонах.



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