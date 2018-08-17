"О большем и мечтать нельзя": отчет Уилла Смита о поездке в Россию на ЧМ-2018

Актер и музыкант Уилл Смит выступил на церемонии закрытия Чемпионата Мира по футболу в Москве 15 июля.

СУХУМ, 17 авг – Sputnik. Американский актер и музыкант Уилл Смит опубликовал ролик о поездке в Россию на ЧМ-2018 на своем официальном канале YouTube 16 августа.

© Sputnik . Нина Зотина Запомню на всю жизнь: абхазы о Чемпионате мира по футболу в России

В ролике актер ведет себя как типичный "русо туристо", только мирового масштаба. Первым делом Смит отправился на Красную площадь и сделал традиционную фотку на "полу" у Кремлевского дворца. Конечно же, звезду сразу узнали, и через минуту он сам стал достопримечательностью.

"На здоровье, культура, хорошо", — передал актер привет с площади своей коллеге по цеху, певице Карди Би. Карди не заставила себя ждать и поблагодарила Смита в своем Instagram: "Это видео заставило меня улыбаться до ушей", — написала Карди.

Актер даже приоткрыл завесу тайны подготовки к ЧМ. Притрагиваться к кубку разрешено только главам государств и чемпионам, но на пресс-конференции Смит "под шумок" все же прикоснулся к заветному трофею.

От запретного певец перешел к еще более запретному. За день до выступления актер вместе с диджеем Diplo и албанской певицей Эрой Истрефи не по-детски "затусили", как выразился сам певец, в элитном московском ресторане. Икра лилась водкой, оформление в стиле русской зимы и, как итог, потеря голоса.

Связки были приведены в чувство с помощью чая и меда, артисты вышли на поле и спели официальный гимн ЧМ – "Live it up". А официальным "гимном" самого ролика стала песня русского исполнителя Антохи MC – "Земля", которая тут же заинтересовала подписчиков Смита.

"Эй, кто тот русский парень в клипе", — интересовались подписчики, а некоторые даже признались, что не ожидали увидеть Россию в таком свете.

В Москве актер подтрунивал над своей командой, показал свои коронные танцевальные движения и даже спрашивал у водителя: "А где тут можно найти черных? Я ведь знаю, мы везде".

"Это особенный Чемпионат, прекрасные люди, новые друзья и партнеры. О большем и мечтать невозможно. Спасибо", – резюмировал влог актер.

Чемпионат мира по футболу впервые проходил в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Победителем мундиаля стала сборная Франция.