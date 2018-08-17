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Заседание суда по делу убийства российского туриста Андрея Кабанова

Житель Сочи пойдет под суд за то, что "превратил" сына в инвалида

© Sputnik / Томас Тхайцук
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В отношении мужчины и его сына возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат в крупном размере.

СУХУМ, 17 авг — Sputnik. В Сочи 55-летний мужчина и его 25-летний сын обвиняются в незаконном получении пенсии по инвалидности, обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, пишет "Кубань 24".

Следствие установило, что руководитель бюро медико-социальной экспертизы по Краснодарскому краю (МСЭ), используя свое служебное положение в 2011 году, незаконно подписал документы, в том числе и справку об инвалидности своему 25-летнего сыну, который якобы болен психоневрологическим заболеванием.

Документы послужили основанием для ежемесячных выплат пенсии по инвалидности. Всего с апреля 2011 года по декабрь 2015 года было похищено более 460 тысяч рублей, которыми злоумышленник распорядился по своему усмотрению, ссылается портал на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Следствие собрало достаточно доказательств, материалы уголовного дела о мошенничестве при получении выплат в крупном размере направили в Центральный районный суд Сочи.



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