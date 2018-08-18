Реальность или сон: актер Майкл Кейн раскрыл секрет фильма "Начало"

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Британский актер Майкл Кейн внес ясность в трактовку концовки фильма "Начало", сообщает РИА Новости.

Актер, исполнивший роль учителя и тестя главного героя, которого сыграл Леонардо Ди Каприо, рассказал, что сценарий фильма и его сбил с толку, и он не мог разобрать, "где здесь сон, а где реальность". Режиссер картины Кристофер Нолан объяснил, что появление персонажа Кейна означает, что действие происходит в реальном мире. Таким образом, финал картины не является сном.

События фильма "Начало" разворачиваются в будущем, где люди получили возможность внедряться в сны и использовать их в своих целях. Команда профессиональных мошенников и воров, которых возглавляет Доминик Кобб (Леонардо Ди Каприо), ворует чужие секреты, проникая в глубины подсознания, пока его жертвы спят. Однажды власти дают Коббу шанс на исправление взамен на одну услугу: он должен проникнуть в сновидения сына бизнесмена и внедрить ему в сознание дезинформацию, заставив таким образом поверить в ложь.

Кристофер Нолан работал над сюжетом триллера около 10 лет, также он полностью разработал вымышленный мир, в котором разворачиваются события картины. Бюджет фильма составил 160 миллионов долларов. Картина вышла в прокат в июле 2010 года. Общие сборы превысили 828 миллионов долларов. Фильм занимает 14 строчку списка 250 лучших фильмов по версии IMDb.