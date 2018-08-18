Экс-генсек ООН Кофи Аннан скончался в возрасте 80 лет

О смерти политика стало известно 18 августа из сообщения Международной организации по миграции (ООН) в микроблоге Twitter.

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на Международную организацию по миграции ООН.

"Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера — бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана", — говорится в сообщении организации.

Кофи Аннан родился 8 апреля 1938 года в английской колонии Золотой Берег (ныне Гана) в семье губернатора провинции, наследственного верховного вождя племени Фанте.

Аннан учился в Научно-техническом университете в Кумаси (Гана) и завершил учебу в 1961 году, занимаясь вопросами экономики, в Макалестер-колледже в Сент-Поле, штат Миннесота (США).

В 1962 году Аннан поступил на работу в систему Организации Объединенных Наций на должность сотрудника по административным и бюджетным вопросам во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве.

После этого он работал в экономической комиссии ООН для Африки в Аддис-Абебе (Эфиопия); в составе Чрезвычайных вооруженных сил Организации Объединенных Наций (ЧВСООН II) в Исмаилии (Египет); в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Женеве; в Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке в качестве помощника генерального секретаря по людским ресурсам и координатора по вопросам безопасности в системе ООН (1987-1990 годы), а также помощника генерального секретаря по вопросам планирования программ, бюджета и финансов и контролера (1990-1992 годы).

С ноября 1995 года по март 1996 года Аннан выполнял функции специального представителя генерального секретаря в бывшей Югославии, осуществляя наблюдение за передачей функций в Боснии и Герцеговине от Сил Организации Объединенных Наций по охране (СООНО) многонациональным Силам по выполнению соглашения (СВС), руководство которыми осуществляла Организация Североатлантического договора (НАТО).

17 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Аннана генеральным секретарем на срок с 1 января 1997 года по 31 декабря 2001 года. Аннан стал первым генеральным секретарем, который был избран из рядов персонала ООН.

29 июня 2001 года решением Генеральной Ассамблеи Аннан был назначен на второй срок полномочий до 31 декабря 2006 года.

В феврале 2012 года генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил Аннана специальным посланником Лиги арабских государств и ООН в Сирии.

10 декабря 2001 года Организация Объединенных Наций и ее генеральный секретарь Аннан были удостоены Нобелевской премии мира.

Аннан — лауреат Вестфальской премии мира 2008 года, награжден орденом Доброй Надежды I степени (ЮАР), орденом "Манас" I степени (Киргизия), орденом "Достык" I степени (Казахстан, 2002), Памятной медалью имени А.М. Горчакова (МИД России, 2002 год), Большим крестом ордена Нидерландского льва (Нидерланды, 2006), Большой цепью ордена Свободы (Португалия, 2005).