Путин станцевал с невестой и уехал со свадьбы главы МИД Австрии

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль пригласила российского президента на свою свадьбу, когда он был с визитом в Австрии в июне. Когда стало известно, что Путин приедет на торжество, это вызвало критику в адрес главы МИД.

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера, станцевал с невестой и покинул торжество, сообщает РИА Новости.

Какая же свадьба без танцев? pic.twitter.com/Dde86Ml6yH — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

Торжественная церемония началась с десятиминутным опозданием из-за задержки в пути Владимира Путина. Гостей приняли в саду ресторана Gasthaus Tscheppe an der Weinstraß на юге Штирии.

При встрече с Кнайсль Путин подарил ей букет цветов, а главным подарком стал казачий ансамбль, который прибыл с российским лидером.

Путин вручил главе внешнеполитического ведомства Австрии в день свадьбы роскошный букет. Вместе с президентом на торжество приехали бессменный пресс-секретарь Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков pic.twitter.com/joYXO3SOD9 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

Среди гостей присутствовали канцлер Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе с женой, министр обороны Марио Кунасек, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и другие. Многие гости надели традиционные костюмы.

Путин написал пожелание на машине молодоженов и тепло попрощался с гостями на немецком языке.

Путин оставил пожелания молодоженам на капоте автомобиля pic.twitter.com/rVQ5xAVJdL — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 августа 2018 г.

Российский лидер отправится в Берлин, где у него запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, основными темами обсуждения станут ситуация в Сирии и на Украине, американские санкции, а также вопросы торгово-экономических отношений, в том числе строительство газопровода "Северный поток — 2".

Как ожидается, лидеры выступят перед началом переговоров с короткими заявлениями для прессы.