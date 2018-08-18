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Кортеж президента России Владимира Путина в общине Зульцталь-ан-дер-Вайнштрасе, Австрия. 18 августа 2018

Путин станцевал с невестой и уехал со свадьбы главы МИД Австрии

© AP Photo. Ronald Zak
Новости
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Глава МИД Австрии Карин Кнайсль пригласила российского президента на свою свадьбу, когда он был с визитом в Австрии в июне. Когда стало известно, что Путин приедет на торжество, это вызвало критику в адрес главы МИД.

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и австрийского бизнесмена Вольфганга Майлингера, станцевал с невестой и покинул торжество, сообщает РИА Новости.

Торжественная церемония началась с десятиминутным опозданием из-за задержки в пути Владимира Путина. Гостей приняли в саду ресторана Gasthaus Tscheppe an der Weinstraß на юге Штирии.

При встрече с Кнайсль Путин подарил ей букет цветов, а главным подарком стал казачий ансамбль, который прибыл с российским лидером.

Среди гостей присутствовали канцлер Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе с женой, министр обороны Марио Кунасек, генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо и другие. Многие гости надели традиционные костюмы.

Путин написал пожелание на машине молодоженов и тепло попрощался с гостями на немецком языке.

Российский лидер отправится в Берлин, где у него запланированы переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, основными темами обсуждения станут ситуация в Сирии и на Украине, американские санкции, а также вопросы торгово-экономических отношений, в том числе строительство газопровода "Северный поток — 2".

Как ожидается, лидеры выступят перед началом переговоров с короткими заявлениями для прессы.

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