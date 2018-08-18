Путин назвал приоритеты в вопросе восстановления Сирии

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель вышли к журналистам перед началом переговоров, которые проходят в Берлине 18 августа.

СУХУМ, 18 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии нужно в первую очередь помогать тем районам, в которые могли бы вернуться беженцы, в том числе из европейских стран, сообщает РИА Новости.

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Российский президент подчеркнул, что планирует обсудить с канцлером ситуацию на Ближнем Востоке, прежде всего, в Сирии.

"Важно наращивать гуманитарную составляющую сирийского конфликта, имею в виду, прежде всего, оказание гуманитарной помощи сирийскому народу и помогать тем районам, куда могут вернуться беженцы, находящиеся за границей", — сказал Путин журналистам перед началом переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Глава России отметил, что в первую очередь он имеет в виду не европейские страны, "хотя и из Европы некоторые могли бы вернуться".

"Напомню, что в Иордании — миллион беженцев, в Ливане — миллион беженцев, в Турции — три миллиона беженцев. Это, потенциально, огромная нагрузка на Европу, поэтому лучше сделать все для того, чтобы эти люди могли вернуться домой", — отметил он.

По словам главы государства, для их возвращения, по сути, нужны довольно простые вещи.

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"Помочь восстановить водоснабжение, канализацию, помочь восстановить медицину — самые элементарные вещи. Думаю, что в этом заинтересованы все, в том числе и Европа", — добавил он.

Трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран по Сирии запланирован на первую декаду сентября.

Вооруженный конфликт между властями и оппозицией продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

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Предполагается, что конституционная комиссия будет состоять из делегаций сирийского правительства, оппозиции и представителей гражданского общества. Власти и оппозиция уже представили свои списки, в каждом из которых по 50 человек. Теперь нужно сформировать третью часть этого комитета, а после обсуждения всех кандидатур сформировать итоговый состав.

На встречах, состоявшихся на полях Астаны-10 в Сочи, спецпредставитель ООН по делам Сирии Стаффан де Мистура представил странам-гарантам предварительные списки комиссии и способы назначения ее членов. Спецпосланник намерен провести в начале сентября в Женеве формальные консультации с Ираном, Россией и Турцией, чтобы начать обсуждение итогового списка.

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При этом пока стороны конфликта по-разному видят смысл работы комиссии. Член оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам Фирас аль-Халиди говорил ранее РИА Новости, что СКП требует новую конституцию, а не поправок к ней. В свою очередь замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад заявлял РИА Новости, что Дамаск готов обсудить лишь пересмотр ряда пунктов в действующей конституции.