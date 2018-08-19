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Военные в Афганистане, фото из архива

В Афганистане пропали 100 военных после нападения талибов

© REUTERS / Parwiz
Новости
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В ходе атаки на военную базу погибли по меньшей мере 17 военнослужащих армии Афганистана, еще 12 пострадали.

СУХУМ, 19 авг — Sputnik. После захвата боевиками радикального движения "Талибан" район Бильчираг в южной части афганской провинции Фарьяб пропали около 100 афганских военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

На этой неделе представитель лагеря "Шахин" Мохаммад Ханиф Резае сообщил РИА Новости, что боевики радикального движения "Талибан" захватили военную базу в провинции Фарьяб на северо-западе страны. По данным местных СМИ, в ходе атаки на базу погибли по меньшей мере 17 военнослужащих армии Афганистана и еще 12 пострадали. Глава местного совета в Фарьябе Сабгатуллах Силаб Муавин заявил, что судьба десятков солдат, находящихся на базе, остается неизвестной.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.



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