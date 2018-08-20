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Полная конфиденциальность: Пентагон разработает новый мессенджер

© flickr.com / David B. Gleason
Новости
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Программу будут разрабатывать с 2019 года по 2023 год. Запустить новый мессенджер планируется на операционной системе Android.

СУХУМ, 20 авг — Sputnik. Агентство перспективных исследовательских проектов Пентагона выделило 44 миллиона долларов на разработку анонимного и устойчивого к взлому мобильного мессенджера. С материалами тендера ознакомился RT.

Новая программа должна обеспечивать "полную конфиденциальность" каждого пользователя, а также" целостность передаваемых сообщений", даже если хакеры получат доступ к одному из узлов системы.

Диалоги собеседников внутри приложения будут зашифрованы. Также мессенджер должен работать в рамках одной сети, в том числе если эта сеть закрыта и не связана с интернетом.



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