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Концерт Мэрилина Мэнсона в Москве

Мэрилину Мэнсону стало плохо во время выступления в Хьюстоне

© Sputnik . Алексей Филиппов
Новости
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Мэрилин Мэнсон пока не прокомментировал инцидент.

СУХУМ, 20 авг — Sputnik. Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон потерял сознание во время выступления в городе Хьюстон, штат Техас, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал NME.

По данным портала, музыкант был вынужден прекратить свой концерт в Хьюстоне после того, как рухнул на сцене во время исполнения кавер-версии песни "Sweet Dreams (Are Made of This)" британской группы Eurythmics. Мэнсон принимал участие в концерте совместно с рок-музыкантом Робом Зомби.

"Мой дорогой друг мистер Мэнсон плохо себя чувствует… Мне нужен партнер для следующей песни, так что давайте споем ее очень громко, чтобы он почувствовал себя лучше", — приводит портал слова Зомби, сказанные толпе поклонников.

Сообщается, что Мэнсон незадолго до падения сказал зрителям, что у него случился тепловой удар.



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