Президент США назвал условие отмены санкций против России

США вводили против России санкции под различными предлогами, при это часть мер введены по распоряжению президента, другие санкции были введены в соответствии с принятым конгрессом законом "О противодействии противникам Америки через санкции".

СУХУМ, 21 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов снять санкции против Москвы при условии, если Россия будет сотрудничать с Соединенными Штатами по таким вопросам, как Сирия и Украина, сообщает РИА Новости. © Фото : из личного архива Ковалев: новые санкции грозят последствиями самим американцам

Соединенные штаты вводили против России санкции под различными предлогами. При это часть мер введены по распоряжению президента, соответственно он может их снять, но другие санкции были введены в соответствии с принятым конгрессом законом "О противодействии противникам Америки через санкции" и не могут быть сняты решением президента.

США 8 августа объявили о введении новых антироссийских санкций из-за якобы использования Россией химоружия в британском Солсбери. Первая волна санкций, которая начнется 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в России электронных устройств и комплектующих двойного назначения, вторая волна может начаться через 90 дней и повлечет за собой снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. В госдепе отметили, что Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.

