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Президент США Дональд Трамп во время посещения военной базы Форт-Драм

Президент США назвал условие отмены санкций против России

© REUTERS / Carlos Barria
Новости
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США вводили против России санкции под различными предлогами, при это часть мер введены по распоряжению президента, другие санкции были введены в соответствии с принятым конгрессом законом "О противодействии противникам Америки через санкции".

СУХУМ, 21 авг — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов снять санкции против Москвы при условии, если Россия будет сотрудничать с Соединенными Штатами по таким вопросам, как Сирия и Украина, сообщает РИА Новости.

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© Фото : из личного архива
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Соединенные штаты вводили против России санкции под различными предлогами. При это часть мер введены по распоряжению президента, соответственно он может их снять, но другие санкции были введены в соответствии с принятым конгрессом законом "О противодействии противникам Америки через санкции" и не могут быть сняты решением президента.

США 8 августа объявили о введении новых антироссийских санкций из-за якобы использования Россией химоружия в британском Солсбери. Первая волна санкций, которая начнется 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в России электронных устройств и комплектующих двойного назначения, вторая волна может начаться через 90 дней и повлечет за собой снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. В госдепе отметили, что Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.



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