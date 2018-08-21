Кустурица может выбрать Крым для своего следующего творческого проекта

Югославский кинорежиссер, сценарист, продюсер, музыкант и посол доброй воли Абхазии Эмир Кустурица со своей группой The No Smoking Orchestra приедет в Крым и даст единственный концерт в Ялте 22 августа в киноконцертном зале "Юбилейный".

СУХУМ, 21 авг — Sputnik. Эмир Кустурица не исключил, что может выбрать Крым для реализации своего будущего творческого проекта.

"Сейчас я занят работой над большим проектом в Китае, когда закончу его, все может быть", — сказал Кустурица РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли он реализовать творческий проект на полуострове.

Украинский сайт "Миротворец" внес режиссера в свою базу данных после того, как Кустурица в прошлом году побывал с концертом в Крыму. Во время своего визита Кустурица посоветовал крымчанам не обращать внимания на мнение западных стран, не признающих полуостров частью России.

© Sputnik . Игорь Руссак Абхазский "посол" и друг Путина: Эмиру Кустурице 63 года

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Эмир Кустурица присоединился к благотворительному движению "Послы доброй воли Абхазии" в ноябре 2017 года, поддержав инициативу благотворительного движения по охране культурного наследия Абхазии и проблеме разрушения древних христианских храмов.

Кустурица заявил, что Абхазия — древний центр мирового христианства, и, как посол доброй воли ООН, призвал к сохранению для будущих поколений памятников мировой христианской культуры, которые расположены в республике.